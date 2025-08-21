Мишустин пожелал Минниханову удачи на выборах раиса Татарстана

«Хочу вам от всей души пожелать удачи на предстоящих выборах главы Республики Татарстан. Вы очень много делаете для развития региона, вас поддерживает президент РФ Владимир Владимирович Путин», — сказал господин Мишустин.
Рустам Минниханов поблагодарил президента и правительство за поддержку. «Татарстан везде получает полную поддержку, мы и большую международную программу ведем. У нас полный контакт по всем проектам. Поэтому нам созданы все условия, нам нужно только работать», — ответил раис республики.
Выборы раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. Рустам Минниханов баллотируется от «Единой России». Его соперниками станут Виталий Смирнов от от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов от ЛДПР и Хафиз Миргалимов от КПРФ.