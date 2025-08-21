Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для жителей России и ЕС выпустят брошюру об истории Молдавии в годы Великой Отечественной

Культурно-образовательный центр Молдавии совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) выпустят брошюру об истории Молдавии в годы Великой Отечественной войны.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Подлинные итоги Ясско-Кишинёвской операции», которая прошла в информационном агентстве ТАСС.

«Культурно-образовательный центр занимается в том числе и работой, связанной с борьбой с историческими фейками. Памятные акции, круглые столы, установка памятников — всё это лишь малая часть того, что мы делаем. В этом году мы также стали выпускать печатные информационные материалы», — заявил врио председателя общественного совета центра Григорий Кожокару.

По его словам, в новой брошюре планируется разоблачить дезинформацию и подмену фактов в молдавских школьных учебниках.

«Пособия необходимо распространять не только в самой республике, но также в России и Европе. Это крайне важно для сохранения исторической памяти и национальной идентичности», — сказал, со своей стороны, научный директор РВИО Михаил Мягков.

Он отметил, что невозможно смотреть, как старшеклассников в Молдавии заставляют изучать историю Румынии и всеобщую историю, где правда о Великой Отечественной войне переписана.