Для жителей России и ЕС выпустят брошюру об истории Молдавии в годы Великой Отечественной

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Подлинные итоги Ясско-Кишинёвской операции», которая прошла в информационном агентстве ТАСС.
«Культурно-образовательный центр занимается в том числе и работой, связанной с борьбой с историческими фейками. Памятные акции, круглые столы, установка памятников — всё это лишь малая часть того, что мы делаем. В этом году мы также стали выпускать печатные информационные материалы», — заявил врио председателя общественного совета центра Григорий Кожокару.
По его словам, в новой брошюре планируется разоблачить дезинформацию и подмену фактов в молдавских школьных учебниках.
«Пособия необходимо распространять не только в самой республике, но также в России и Европе. Это крайне важно для сохранения исторической памяти и национальной идентичности», — сказал, со своей стороны, научный директор РВИО Михаил Мягков.
Он отметил, что невозможно смотреть, как старшеклассников в Молдавии заставляют изучать историю Румынии и всеобщую историю, где правда о Великой Отечественной войне переписана.