Путин провел встречу с главой МИД Индии. Видео

Ранее Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Индия на состоявшихся в Москве переговорах в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству значительно продвинулись в решении проблемных вопросов, существующих в торговле между странами.