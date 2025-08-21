В Госдуме оценили согласие Киева «заморозить» конфликт с РФ

Депутат ответил на выступление главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором он сказал, что Киев устроит вариант перемирия, предусматривающий остановку боевых действий с признанием территорий, занятых российской армией, утраченными, пишет «Лента.ру».
Колесник уверен, что для России такой вариант примирения является проигрышным. По словам депутата, «заморозка» в перспективе невыгодна ни в военном, ни в политическом плане.
«Сегодня его заморозили, завтра разморозили. Я думаю, что это подсказала вот эта коалиция желающих, но не могущих», — объяснил парламентарий. Он добавил, что, если вариант «заморозки» будет принят, то выиграет Киев, так как его бойцов на территории, которая считается российской согласно Конституции, осталось совсем немного.
Депутат уточнил, что условия завершения противостояния должен определять победитель. Колесник акцентировал внимание, что победителем является Россия, так как российские военные «шаг за шагом» продолжают наступательное движение. Парламентарий заявил, что диктовать условия будет Москва с позиции силы, а проигравшие будут думать, как им выгодно.
«То, что нам невыгодно, делать не будем», — отметил Колесник.
Ранее Михаил Подоляк заявил, что «заморозка» конфликта по линии боевого противостояния с Россией — приемлемый вариант для Украины. Однако он добавил, что впоследствии Киев будет пытаться «вернуть эти территории» с помощью дипломатических усилий.