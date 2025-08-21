Трамп раскритиковал Байдена, что он не давал Украине отвечать России

«Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! Так же и с Украиной и Россией. Чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволял Украине ОТВЕЧАТЬ, только ОБОРОНЯТЬСЯ. И к чему это привело?» — спрашивает он в своей публикации.