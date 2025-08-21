«Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! Так же и с Украиной и Россией. Чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволял Украине ОТВЕЧАТЬ, только ОБОРОНЯТЬСЯ. И к чему это привело?» — спрашивает он в своей публикации.
Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине — это касается и оборонительного вооружения, и ударного. Киев неоднократно запрашивал у партнеров дальнобойное оружие, несколько стран передали его. Президент Владимир Путин отмечал, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».