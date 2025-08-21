В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией «Орешника»

МИНСК, 21 авг — РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что изучаются вопросы интегрирования технологии российского комплекса «Орешник» в совместные ракеты.
Как передает государственное информагентство Белта, Вольфович выступил с таким заявлением перед журналистами после совещания по вопросу ракетного производства у президента Александра Лукашенко.
«Вопросы уже ставятся … как интегрировать технологии “Орешника”, может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету», — сказал госсекретарь Совбеза.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник», испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под «Орешник», который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.