В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией «Орешника»

В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник», испытание которой было проведено в ноябре того же года в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под «Орешник», который появится в республике к концу 2025 года, уже обустраиваются.