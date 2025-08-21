Министр Файзуллин попросил не жать ему руку при награждении

Глава ведомства в шутливой форме попросил лауреатов не сжимать слишком сильно его руку при рукопожатии.
«Коллеги, я вот уже который год подвожу эти итоги, прошу сильно руки не жмите мне, когда буду вручать награду. У меня потом неделю она болит» — отметил министр, добавив, что некоторые пытаются поработать с его рукой как с эспандером.
Среди награжденных ведомственными наградами оказались представители Татарстана — директор фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина, руководитель департамента программ развития городской среды Арина Петрова и сотрудник республиканского Минстроя Алия Ракаева. Церемония прошла в рамках профессионального форума, посвященного развитию городской среды.
