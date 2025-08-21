«Новый ультиматум Трампа». В США нашли «козырь» против Путина

«Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные “две недели” Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций», — говорится в статье.
Как полагает журналист, без угрозы гарантированных последствий в случае бездействия такой встречи не произойдет. При этом Мартин уверяет, что на этот раз санкционная угроза должна сработать, поскольку «это будет полный набор вторичных санкций».
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала «иммунитет» к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия, отмечали, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.