«Новый ультиматум Трампа». В США нашли «козырь» против Путина

В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала «иммунитет» к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия, отмечали, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.