Беларусь передала Кубе очередную партию гуманитарной помощи

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Торжественная церемония передачи очередной партии белорусской гуманитарной помощи Кубе состоялась 20 августа в Гаване, сообщили в четверг в МИД Беларуси.
В этом году белорусское правительство приняло постановление об оказании гумпомощи кубинскому народу в связи с тем, что в 2024-м Остров Свободы подвергся воздействию ураганов и землетрясения — разгул стихии негативно отразился на экономике и социальной сфере страны. Первая партия гуманитарного груза была отправлена в апреле. Вчера состоялась передача второй.
На церемонии в Гаване с белорусской стороны присутствовал посол республики в этой стране Виталий Борчук. С кубинской участие приняли директор Национального института гематологии и иммунологии Гильфредо Роке Гарсия, а также представители Минздрава, МИД и министерства внешней торговли и иностранных инвестиций.
В частности, Гарсия от имени правительства и народа Кубы поблагодарил Беларусь за данный жест доброй воли, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Он отметил, что гуманитарная помощь включает в себя 13 позиций, среди которых лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.
Директор института подчеркнул, что помощь является своевременной и внесет свой вклад в улучшение эпидемиологической и продовольственной ситуации на Кубе.