Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь передала Кубе очередную партию гуманитарной помощи

Остров Свободы в прошлом году сильно пострадал от ураганов и землетрясения, Минск принял решение оказать помощь братскому кубинскому народу.

Источник: МИД Беларуси

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Торжественная церемония передачи очередной партии белорусской гуманитарной помощи Кубе состоялась 20 августа в Гаване, сообщили в четверг в МИД Беларуси.

В этом году белорусское правительство приняло постановление об оказании гумпомощи кубинскому народу в связи с тем, что в 2024-м Остров Свободы подвергся воздействию ураганов и землетрясения — разгул стихии негативно отразился на экономике и социальной сфере страны. Первая партия гуманитарного груза была отправлена в апреле. Вчера состоялась передача второй.

На церемонии в Гаване с белорусской стороны присутствовал посол республики в этой стране Виталий Борчук. С кубинской участие приняли директор Национального института гематологии и иммунологии Гильфредо Роке Гарсия, а также представители Минздрава, МИД и министерства внешней торговли и иностранных инвестиций.

В частности, Гарсия от имени правительства и народа Кубы поблагодарил Беларусь за данный жест доброй воли, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Он отметил, что гуманитарная помощь включает в себя 13 позиций, среди которых лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.

Директор института подчеркнул, что помощь является своевременной и внесет свой вклад в улучшение эпидемиологической и продовольственной ситуации на Кубе.