Беларусь передала Кубе очередную партию гуманитарной помощи

В этом году белорусское правительство приняло постановление об оказании гумпомощи кубинскому народу в связи с тем, что в 2024-м Остров Свободы подвергся воздействию ураганов и землетрясения — разгул стихии негативно отразился на экономике и социальной сфере страны. Первая партия гуманитарного груза была отправлена в апреле. Вчера состоялась передача второй.