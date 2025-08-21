Трамп выложил фото с Путиным, на котором повторил жест времен Холодной войны

Как писала ранее газета The Telegraph, во время встречи с Путиным на Аляске Трамп «воссоздал» фото времен Холодной войны. Фотография Хрущева и Никсона была сделана в 1959 году во время «Кухонных дебатов» с советским главой государства. В то время Ричард Никсон был вице-президентом при Дуайте Эйзенхауэре. Никсон обсуждал с Хрущевым преимущества социализма и капитализма.