В США рассказали о секретной ракетной базе КНДР у границы с Китаем

Вооруженные силы КНДР разместили секретную ракетную базу в северной части страны, сообщает CNN, ссылаясь на данные вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. На объекте, расположенном в 27 километрах от китайской границы, потенциально могут быть до девяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР).