В США рассказали о секретной ракетной базе КНДР у границы с Китаем

Вооруженные силы КНДР разместили секретную ракетную базу в северной части страны, сообщает CNN, ссылаясь на данные вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. На объекте, расположенном в 27 километрах от китайской границы, потенциально могут быть до девяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Planet Labs

«Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части США», — цитирует «Интерфакс» авторов доклада. Они также сообщили, что конкретные модели МБР неизвестны, но на базе обнаружены мобильные пусковые установки.

По информации CSIS, объект расположен в труднодоступной горной долине и занимает территорию 22 кв. км. Снимки, сделанные со спутника, демонстрируют наличие штабных сооружений, контрольно-пропускных пунктов, арсеналов, казарменных помещений и вспомогательных объектов. Часть построек скрыта за деревьями и кустами.

Как полагают американские эксперты, база строилась в течение десяти лет — с 2004 по 2014 годы, а в настоящее время ее активно развивают.

Согласно информации CNN, данный объект входит в число 15−20 северокорейских баз, предназначенных для запуска баллистических ракет или хранения ядерных боезарядов. Считается, что арсенал КНДР насчитывает от 40 до 50 ядерных боеголовок.