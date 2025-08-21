В США рассказали о секретной ракетной базе КНДР у границы с Китаем

«Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части США», — цитирует «Интерфакс» авторов доклада. Они также сообщили, что конкретные модели МБР неизвестны, но на базе обнаружены мобильные пусковые установки.
По информации CSIS, объект расположен в труднодоступной горной долине и занимает территорию 22 кв. км. Снимки, сделанные со спутника, демонстрируют наличие штабных сооружений, контрольно-пропускных пунктов, арсеналов, казарменных помещений и вспомогательных объектов. Часть построек скрыта за деревьями и кустами.
Как полагают американские эксперты, база строилась в течение десяти лет — с 2004 по 2014 годы, а в настоящее время ее активно развивают.
Согласно информации CNN, данный объект входит в число 15−20 северокорейских баз, предназначенных для запуска баллистических ракет или хранения ядерных боезарядов. Считается, что арсенал КНДР насчитывает от 40 до 50 ядерных боеголовок.