Reuters сообщило о блокировании портами Турции входов связанных с Израилем судов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 14 августа сообщил, что западный мир не показывает чувствительности к ситуации в Газе, которую проявляет по отношению к украинскому кризису. Он также отметил, что, в случае если бы Запад уделял Газе столько же внимания, сколько Украине, «сегодня мы имели бы совершенно другую картину» в анклаве.