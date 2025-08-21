Reuters сообщило о блокировании портами Турции входов связанных с Израилем судов

«Офис капитана порта устно поручил портовым агентам предоставить письменные гарантии, добавив, что официального циркуляра по этому вопросу не было», — говорится в публикации.
Уточняется, что данная инструкция распространяется на порты по всей Турции. Судам, прибывающим напрямую из Израиля, больше не будет разрешено заходить в турецкие порты, а кораблям под турецким флагом — в израильские.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 14 августа сообщил, что западный мир не показывает чувствительности к ситуации в Газе, которую проявляет по отношению к украинскому кризису. Он также отметил, что, в случае если бы Запад уделял Газе столько же внимания, сколько Украине, «сегодня мы имели бы совершенно другую картину» в анклаве.