Акимат Астаны отказался от особняка Карима Масимова

По данным управления образования столицы, объект в микрорайоне Караоткель не соответствует санитарным нормам и установленным требованиям для размещения образовательных учреждений.
«Управлением образования города Астаны при дополнительном изучении объекта установлено, что объект не соответствует под соцобъект по санитарным нормам и установленным требованиям. В связи с этим указанный объект не рассматривается для принятия в коммунальную собственность под размещение образовательных учреждений», — сообщили в управлении в ответ на запрос «Курсива».
В конце апреля ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» (КУВА) сняло особняк с продажи после обращения столичного акимата, который предлагал передать здание в муниципальное управление для использования в социальных целях. В компании тогда отметили «социальную значимость обращения и требования законодательства».
Однако позже, в июне, управление активов и государственных закупок Астаны уточнило, что объект не находится в коммунальной собственности города, и принятие его в собственность не рассматривается.
В КУВА пояснили, что дальнейшая судьба дома будет решаться в соответствии с правилами управления активами. Если решение о передаче в государственную или коммунальную собственность не примут, особняк могут снова выставить на торги.
Первая попытка продать недвижимость состоялась 25 февраля 2025 года на площадке eQazyna. Тогда стартовая цена составляла 1,685 млрд тенге. Объект также выставляли на повторный аукцион 28 марта, но покупателей не нашлось.
Особняк площадью 2 877,7 кв. м расположен в районе Нура, микрорайон Караоткель, по адресу ул. Ерейментау, строение 1. На территории находятся два земельных участка — площадью 0,9475 га и 0,2713 га, два КПП, незарегистрированный гараж. В доме предусмотрены жилые помещения (347,2 кв. м), бассейн, бильярдная, кинотеатр и другие зоны для отдыха.
Кроме здания, под реализацию выставлено движимое имущество — мебель, техника, предметы искусства, сувениры. Часть из этих вещей уже продана. Как сообщили в КУВА, 15 августа 2025 года на eQazyna реализовали 43 единицы имущества, включая сабли и сувенирные монеты. При стартовой цене около 7 млн тенге лоты ушли за 10 млн. По правилам аукциона победитель должен в течение 10 рабочих дней заключить договор и оплатить покупку. Средства направят в Специальный государственный фонд, финансирующий социальные проекты в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также поддержку уязвимых категорий населения.
Напомним, роскошный особняк Масимову подарили бизнес-структуры. Сам бывший глава КНБ был задержан после январских событий 2022 года. Суд признал его виновным в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий, приговорив к 18 годам лишения свободы. В июне 2024 года Масимов просил Касым-Жомарта Токаева о помиловании, но президент ему отказал.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что по случаю 30-летнего юбилея Конституции Казахстана власти проведут амнистию для ряда осужденных. Однако Карим Масимов не попадет под действие амнистии. Также это касается бывшего министра Куандыка Бишимбаева, отбывающего наказание за убийство супруги Салтанат Нукеновой.