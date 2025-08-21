Акимат Астаны отказался от особняка Карима Масимова

Кроме здания, под реализацию выставлено движимое имущество — мебель, техника, предметы искусства, сувениры. Часть из этих вещей уже продана. Как сообщили в КУВА, 15 августа 2025 года на eQazyna реализовали 43 единицы имущества, включая сабли и сувенирные монеты. При стартовой цене около 7 млн тенге лоты ушли за 10 млн. По правилам аукциона победитель должен в течение 10 рабочих дней заключить договор и оплатить покупку. Средства направят в Специальный государственный фонд, финансирующий социальные проекты в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также поддержку уязвимых категорий населения.