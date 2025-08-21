AP: суд США отменил штраф Трампу в $515 млн по делу о мошенничестве

В 2024 году суд признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $454 млн. С учетом процентов эта сумма к настоящему времени превышала $515 млн. Как отмечает агентство, апелляционный суд пришел к выводу, что такой штраф чрезмерен для этого дела и нарушает восьмую поправку к конституции США, запрещающую избыточные штрафы и жестокие наказания.