Пантус: изготовление белорусской части «Орешника» идет с опережением

В декабре того же года после заседания ВГС Союзного государства в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину и попросил поставить «Орешник» в Беларусь. Путин заявил, что считает это возможным, и добавил, что комплексы могут передать республике во второй половине 2025 года.