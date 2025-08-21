Пантус: изготовление белорусской части «Орешника» идет с опережением

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Изготовление белорусской части пусковой установки ракетной системы «Орешник» идет с опережением плана, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус после закрытого совещания у президента по вопросам развития ракетостроения.
«Пусковая установка “Орешника”, во всяком случае белорусская часть, в установленном порядке изготавливается, и все эти мероприятия идут с опережением», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».
Пантус также отметил, что на совещании у президента Александра Лукашенко были обсуждены перспективы развития производства ракет, а также взаимодействие по этому вопросу с российской стороной.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что на учении «Запад-2025» будет отработано планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник».
Новейший «Орешник».
Впервые новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» российские военные применили в ноябре 2024 года. Тогда был нанесен удар по оружейному комплексу ВПК Украины в Днепропетровске.
В декабре того же года после заседания ВГС Союзного государства в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину и попросил поставить «Орешник» в Беларусь. Путин заявил, что считает это возможным, и добавил, что комплексы могут передать республике во второй половине 2025 года.
Во время встречи в белорусским президентом на Валааме Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты выбрали позиции для установки «Орешника».