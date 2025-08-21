Шоилица: у оппозиционных партий есть шанс победить на выборах

Оппозиционные партии, создавшие единый избирательный блок, имеют высокие шансы набрать не менее 40% голосов на предстоящих в Молдове парламентских выборах. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
Он считает, что после этого будут привлечены к ответственности все те, кто разрушал страну в последние годы.
«Мы сформируем парламентское большинство, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разрушил страну и привел Молдову к экономическому краху, нищете и бедности. Сегодня граждане в селах страдают от голода, зимой мерзнут от холода, а сейчас у них не хватает денег на оплату счетов за электроэнергию и коммунальные услуги», — рассказал собеседник.
Шоилица призвал граждан запастись терпением и пообещал скорые перемены уже после выборов.
«Потерпим еще два месяца, и скоро будут результаты. Тогда мы покажем, как нужно работать в интересах граждан и страны», — подытожил активист.
Напомним, парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.