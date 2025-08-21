Ричмонд
Шоилица: у оппозиционных партий есть шанс победить на выборах

Нынешняя правящая партия не наберет большинство на парламентских выборах, считает гражданский активист.

Оппозиционные партии, создавшие единый избирательный блок, имеют высокие шансы набрать не менее 40% голосов на предстоящих в Молдове парламентских выборах. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.

Он считает, что после этого будут привлечены к ответственности все те, кто разрушал страну в последние годы.

«Мы сформируем парламентское большинство, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разрушил страну и привел Молдову к экономическому краху, нищете и бедности. Сегодня граждане в селах страдают от голода, зимой мерзнут от холода, а сейчас у них не хватает денег на оплату счетов за электроэнергию и коммунальные услуги», — рассказал собеседник.

Шоилица призвал граждан запастись терпением и пообещал скорые перемены уже после выборов.

«Потерпим еще два месяца, и скоро будут результаты. Тогда мы покажем, как нужно работать в интересах граждан и страны», — подытожил активист.

Напомним, парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.