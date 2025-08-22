Трампу отменили штраф на сумму более $500 млн

Суд рассматривал дело о мошенничестве в отношении Trump Organization и ее владельца с сентября 2022 года. По версии стороны обвинения, компания завышала цены объектов для получения более выгодных условий кредитования и страхования. Предполагается, что стоимость была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В то же время защита Трампа утверждала, что цена собственности могла меняться со временем под влиянием различных факторов.