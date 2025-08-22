Ричмонд
Трампу отменили штраф на сумму более $500 млн

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение нижестоящей инстанции, которое обязывало президента США Дональда Трампа выплатить $515 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

Источник: Газета.Ру

При этом, по данным агентства, суд запретил американскому лидеру и двум его старшим сыновьям занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет. В публикации говорится, что штраф, назначенный главе Белого дома, был «чрезмерным».

Суд рассматривал дело о мошенничестве в отношении Trump Organization и ее владельца с сентября 2022 года. По версии стороны обвинения, компания завышала цены объектов для получения более выгодных условий кредитования и страхования. Предполагается, что стоимость была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В то же время защита Трампа утверждала, что цена собственности могла меняться со временем под влиянием различных факторов.

В 2024 году суд признал политика виновным и обязал выплатить около $454 млн. С учетом процентов эта сумма выросла до $515 млн.

