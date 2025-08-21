Ричмонд
СМИ раскрыли личность задержанного по делу о «Северных потоках»

WSJ: задержанный по делу о диверсии на «Северных потоках» служил в СБУ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинец, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на «Северных потоках», является отставным капитаном ВСУ, служил в СБУ, сообщает газета Wall Street Journal.

Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Италии по её ордеру был арестован 49-летний мужчина по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

«Сергей К., теперь отставной капитан ВСУ, ранее служил в… СБУ, а также элитном подразделении, защищавшем Киев… в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, деятельность которого была связана с ПВО», — говорится в публикации, которая ссылается на бывших командиров Сергея.

Отмечается, что его и других военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии.

По данным источников, итальянская полиция задержала его вблизи города Сан-Клементе, когда он сопровождал сына в университет. Согласно газете, Сергея смогли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер в итальянской гостинице.

По словам его бывших командиров, пока у него нет адвоката.

Арестованного Сергея К. подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в 2022 году. Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.

Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток 1» «Северный поток 2». После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

