ANSA: подозреваемого в подрыве «Северных потоков» проверяют по делу о взрыве в Савоне

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Генуи начала проверку в отношении украинца, задержанного по подозрению в диверсии на «Северных потоках», на предмет возможной причастности к взрыву судна в Савоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Как уточняет агентство, в феврале в порту Савоны произошли взрывы, в результате которых был поврежден нефтяной танкер Seajewel, ходивший под мальтийским флагом. Было установлено, что взрывы спровоцировали два заряда взрывчатки. Полиция рассматривала версию саботажа сторонниками Украины, поскольку судно якобы в обход санкций перевозило российскую нефть. Позже выяснилось, что нефть была алжирская, ее доставили в итальянский порт из Ливии. Взрывы не привели к повреждению нефтяных контейнеров, экологической катастрофы удалось избежать. Ведется расследование дела о попытке террористического потопления судна.
Der Spiegel: в Италии задержали украинца, предположительно, причастного к подрыву «Северных потоков».
Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц Римини по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября 2022 года. О его местонахождении итальянским правоохранителям сообщила Служба международного сотрудничества полиции. Операция прошла спокойно: мужчина сдался без сопротивления и по указанию генеральной прокуратуры при апелляционном суде Болоньи был направлен в исправительное учреждение Римини.
Прокуратура Германии считает, что задержанный «входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток — 2” в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года». По версии следствия, он мог выполнять функции координатора операции. Он и его сообщники в качестве транспортного средства использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Ранее яхта, по информации прокуратуры, была арендована у немецкой компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность. -0-