ANSA: подозреваемого в подрыве «Северных потоков» проверяют по делу о взрыве в Савоне

Как уточняет агентство, в феврале в порту Савоны произошли взрывы, в результате которых был поврежден нефтяной танкер Seajewel, ходивший под мальтийским флагом. Было установлено, что взрывы спровоцировали два заряда взрывчатки. Полиция рассматривала версию саботажа сторонниками Украины, поскольку судно якобы в обход санкций перевозило российскую нефть. Позже выяснилось, что нефть была алжирская, ее доставили в итальянский порт из Ливии. Взрывы не привели к повреждению нефтяных контейнеров, экологической катастрофы удалось избежать. Ведется расследование дела о попытке террористического потопления судна.