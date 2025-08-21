РФ выходит из арбитражного процесса по инциденту в Керченском проливе 2018 года

Российская Федерация выходит из арбитражного процесса по Конвенции ООН в рамках инцидента в Керченском проливе с задержанием трех украинских военных кораблей, произошедшего в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.