РФ выходит из арбитражного процесса по инциденту в Керченском проливе 2018 года

Российская Федерация выходит из арбитражного процесса по Конвенции ООН в рамках инцидента в Керченском проливе с задержанием трех украинских военных кораблей, произошедшего в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
«Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала», — говорится в заявлении российского ведомства.
Представители МИД подчеркнули невозможность непредвзятого установления фактов и достижения справедливого решения по процессу, инициированному Украиной в 2019 году.
