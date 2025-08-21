Ричмонд
РФ выходит из арбитражного процесса по инциденту в Керченском проливе 2018 года

В МИД сообщили о выходе России из арбитражного процесса по инциденту в Керченском проливе из-за процедурных нарушений при разбирательстве.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация выходит из арбитражного процесса по Конвенции ООН в рамках инцидента в Керченском проливе с задержанием трех украинских военных кораблей, произошедшего в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала», — говорится в заявлении российского ведомства.

Представители МИД подчеркнули невозможность непредвзятого установления фактов и достижения справедливого решения по процессу, инициированному Украиной в 2019 году.

