СМИ: офис Зеленского пытается отговорить Залужного участвовать в выборах

Офис Владимира Зеленского считает Валерия Залужного конкурентом и пытается отговорить его от участия в выборах президента, если таковые состоятся, утверждает украинское издание «Страна».
Залужный — бывший командующий ВСУ, впоследствии ставший послом Украины в Лондоне.
Американская корреспондент Кэти Ливингстон недавно заявила, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины и в Лондоне у его предвыборной команды есть штаб-квартира.
