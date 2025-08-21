Норвегия сформировала новую бригаду в граничащей с РФ области Финнмарк

Власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с РФ области Финнмарк. Об этом сообщили в минобороны королевства.
«Создание бригады “Финнмарк” являются вынужденной мерой в ответ на все более неопределенную ситуацию с безопасностью в мире», — заявил глава минобороны страны Торе Сандвик.
В сообщении ведомства указывается, что «Финнмарк» является первой бригадой, которая была сформирована в Норвегии с 1982 года. Теперь армия королевства включает две бригады, а в ближайшее время планируется создание третьей.
Ранее МИД РФ пообещал ответить на санкции против российских рыболовов в Норвегии. Мария Захарова отметила, что власти Норвегии нарушают двусторонние соглашения с Россией.