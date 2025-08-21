Африканский студент «Максимка» променял учебу на СВО

25-летний студент из африканской республики Того по имени Модест заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону специальной военной операции, где взял себе позывной «Максимка». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Модест приехал в Россию для учебы в Саратове, однако полгода назад принял решение подписать контракт. По его словам, русский язык в полевых условиях он выучил гораздо лучше, чем в университете. О бойце стало известно от волонтеров «Народного фронта», которые встретили его во время доставки гуманитарного груза.
Сообщается, что Модест пока не принимал участия в боевых заданиях. Боец рассказал, что после окончания контракта планирует остаться на службе в российской армии. Как отмечает канал, русская культура оказалась ему близка, а всех россиян он называет «гениальными людьми».
«Максимка» — это культурная отсылка к одноименному советскому фильму 1952 года. В нем рассказывается история о русских моряках, спасших чернокожего мальчика, которого они и назвали Максимкой. Этот образ стал в СССР и России символом дружбы народов и доброжелательного отношения.