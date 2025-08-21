Африканский студент «Максимка» променял учебу на СВО

Модест приехал в Россию для учебы в Саратове, однако полгода назад принял решение подписать контракт. По его словам, русский язык в полевых условиях он выучил гораздо лучше, чем в университете. О бойце стало известно от волонтеров «Народного фронта», которые встретили его во время доставки гуманитарного груза.