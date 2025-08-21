Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ в рамках ЮНЕСКО прошли в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему «О взаимодействии государств — участников СНГ в рамках ЮНЕСКО» состоялись 21 августа в штаб-квартире Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В консультациях участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Стороны поприветствовали предстоящее проведение 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде 30 октября — 13 ноября 2025 года и обменялись мнениями о субстантивных и организационных вопросах подготовки к сессии, включая выборы в руководящие и вспомогательные структуры организации.
Представители внешнеполитических ведомств стран Содружества поделились видением итогов 47-й сессии Комитета всемирного наследия и обсудили возможность подачи совместных номинаций для включения в Список всемирного наследия.
На встрече были затронуты основные аспекты координации деятельности государств — участников СНГ в ЮНЕСКО, в том числе по линии национальных комиссий по делам ЮНЕСКО. Была отмечена важность повышения роли национальных комиссий в программной деятельности организации, а также укрепления взаимодействия и обмена передовым опытом между ними, в том числе «на полях» заседаний руководящих органов.
Была отмечена необходимость содействия сохранению межправительственного, деполитизированного характера деятельности ЮНЕСКО, совместной организации мероприятий, в том числе на День русского языка, участия представителей Содружества в организуемых в государствах-участниках СНГ мероприятиях по линии ЮНЕСКО, оказания взаимной поддержки продвижению инициатив.
Очередные консультации по тематике взаимодействия в рамках ЮНЕСКО планируется провести в 2026 году. -0-