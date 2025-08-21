Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ в рамках ЮНЕСКО прошли в Минске

На встрече были затронуты основные аспекты координации деятельности государств — участников СНГ в ЮНЕСКО, в том числе по линии национальных комиссий по делам ЮНЕСКО. Была отмечена важность повышения роли национальных комиссий в программной деятельности организации, а также укрепления взаимодействия и обмена передовым опытом между ними, в том числе «на полях» заседаний руководящих органов.