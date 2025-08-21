Нетаньяху назвал условия завершения конфликта в Газе

— Мы сделаем это (возьмем под контроль полуэксклав — ред.) в любом случае. Вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС в секторе Газа, никогда не стоял. Моя цель — освободить Газу от тирании ХАМАС, освободить Израиль и другие страны от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю иное будущее. Я думаю, мы близки к этому, — цитирует Нетаньяху РИА Новости.