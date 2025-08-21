Ричмонд
Нетаньяху назвал условия завершения конфликта в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа находится на завершающей стадии, и закончится тогда, когда Израиль возьмет под контроль полуэксклав.

Об этом премьер сообщил в эфире Sky News. По словам Нетаньяху, только сильное государство может обрести союзников, и Израиль — тому пример: он ведет справедливую войну против «чудовищной клеветы и лжи», и сейчас есть уверенность в скором завершении конфликта.

Нетаньяху отметил, что боевые действия закончатся тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников.

— Мы сделаем это (возьмем под контроль полуэксклав — ред.) в любом случае. Вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС в секторе Газа, никогда не стоял. Моя цель — освободить Газу от тирании ХАМАС, освободить Израиль и другие страны от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю иное будущее. Я думаю, мы близки к этому, — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
