Суд отменил полумиллиардный штраф Трампа за завышение стоимости активов

Верховный суд штата Нью-Йорк отменил штраф, который было предписано выплатить президенту США Дональду Трампу по делу о завышении стоимости его активов.
Решение о штрафе было принято в феврале 2024 года, размер штрафа составил почти полмиллиарда долларов.
Вердикт виновности Трампа остался в силе.
