Суд отменил полумиллиардный штраф Трампа за завышение стоимости активов

Верховный суд штата Нью-Йорк отменил штраф, который было предписано выплатить президенту США Дональду Трампу по делу о завышении стоимости его активов.

Решение о штрафе было принято в феврале 2024 года, размер штрафа составил почти полмиллиарда долларов.

Вердикт виновности Трампа остался в силе.

Читайте материал «ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

