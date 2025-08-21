Ричмонд
«Давить на Россию»: Зеленский сделал дерзкое заявление об окончании конфликта

Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт надо завершать.

Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт надо завершать. Для этого, по мнению главы киевского режима, нужно давить на Россию.

По его словам, в Москве не понимают ничего «кроме силы и давления». Об этом украинский лидер высказался в своем вечернем обращении 21 августа.

При этом Зеленский заявил, что Киев не уменьшает усилий в дипломатии, во всех контактах с партнерами, чтобы переговоры все же состоялись, и именно такие, которые могут приблизить мир.

Он добавил, что советники, а также главком ВСУ и генштаб работают над гарантиями безопасности Украины.

Ранее Зеленский снова вернулся к требованию о прекращении огня до подписания мирного соглашения. Глава киевского режима заявил, что перед трехсторонней встречей с участием президента США Дональда Трампа должно быть объявлено прекращение огня.

