«Давить на Россию»: Зеленский сделал дерзкое заявление об окончании конфликта

Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт надо завершать. Для этого, по мнению главы киевского режима, нужно давить на Россию.
По его словам, в Москве не понимают ничего «кроме силы и давления». Об этом украинский лидер высказался в своем вечернем обращении 21 августа.
При этом Зеленский заявил, что Киев не уменьшает усилий в дипломатии, во всех контактах с партнерами, чтобы переговоры все же состоялись, и именно такие, которые могут приблизить мир.
Он добавил, что советники, а также главком ВСУ и генштаб работают над гарантиями безопасности Украины.
Ранее Зеленский снова вернулся к требованию о прекращении огня до подписания мирного соглашения. Глава киевского режима заявил, что перед трехсторонней встречей с участием президента США Дональда Трампа должно быть объявлено прекращение огня.
