Западная коалиция разработала «военные варианты» мира для Украины

Он добавил, что соответствующее планирование и взаимодействие между военными ведомствами будут продолжаться по мере развития переговорного процесса. Ожидается, что подготовленные документы будут направлены советникам по национальной безопасности участвующих государств для изучения в контексте текущей дипломатии.