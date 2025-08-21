Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западная коалиция разработала «военные варианты» мира для Украины

Высшие военные руководители США, ключевых европейских стран-членов НАТО и Украины разработали конкретные военные планы в поддержку дипломатических усилий по достижению стабильного мира в Европе. Об этом сообщил объединённый комитет начальников штабов США.

Совещание с участием глав генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проходило в Вашингтоне на протяжении вторника и среды. По информации американского генштаба, в ходе встречи были выработаны конкретные подходы.

«Начальники штабов разработали военные варианты в поддержку переговоров, направленных на установление прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий», — заявил представитель американского генштаба Джозеф Холс.

Он добавил, что соответствующее планирование и взаимодействие между военными ведомствами будут продолжаться по мере развития переговорного процесса. Ожидается, что подготовленные документы будут направлены советникам по национальной безопасности участвующих государств для изучения в контексте текущей дипломатии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между презентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Позже глава Белого дома подтвердил, процесс идёт полным ходом. Кстати, сам лидер США намерен временно отойти от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше