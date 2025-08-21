В США заявили о почти «разорванных» переговорах из-за требований Лаврова

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности для Украины «фактически разорваны». Такую жесткую и весьма спорную оценку дает агентство Bloomberg, анализируя требования главы МИД РФ Сергея Лаврова ключевой роли для Москвы в будущей системе безопасности для Украины. Ссылается агентство на неназванного высокопоставленного европейского чиновника. При этом ранее американские СМИ писали, что план Европы состоит в том, чтобы переговоры сорвать и обвинить Россию.