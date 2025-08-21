Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о почти «разорванных» переговорах из-за требований Лаврова

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности для Украины «фактически разорваны».

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности для Украины «фактически разорваны». Такую жесткую и весьма спорную оценку дает агентство Bloomberg, анализируя требования главы МИД РФ Сергея Лаврова ключевой роли для Москвы в будущей системе безопасности для Украины. Ссылается агентство на неназванного высокопоставленного европейского чиновника. При этом ранее американские СМИ писали, что план Европы состоит в том, чтобы переговоры сорвать и обвинить Россию.

«Отпор Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры России с США», — цитирует издание своего собеседника.

Причиной называется требование Москвы, чтобы любые гарантии основывались на принципе «неделимой безопасности», что подразумевает участие и право голоса самой России. В Европе сразу заявили, как и ожидалось, что Россия саботирует процесс и пытается превратить идею защиты Украины в бессмысленную формальность.

Европейцы также высказывают опасения, что Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от гарантий безопасности для Украины и снизить уровень встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, чтобы избежать новых санкций США.

При этом ранее Владимир Зеленский жестко отверг возможность участия в гарантиях стран, не оказавших реальной помощи. В частности, он выступил против предложения России об участии Китая.

Таким образом, пишет Bloomberg, дипломатическая инициатива, которая подавалась как прорыв после саммита Трампа и Путина, оказалась на грани срыва из-за непримиримой позиции сторон.

Читайте материал: «Раскрыты тайные варианты оформления сделки по Украине».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше