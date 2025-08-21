Политолог Суздальцев назвал главный риск для Путина на переговорах с Зеленским

США и ЕС хотят легитимизировать Зеленского на встрече с Путиным.
США и ЕС добиваются встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы за счет российского лидера легитимизировать главу «незалежной» и политику Европы. Об этом в интервью URA.RU заявил доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
«Трамп устраивает это бесконечное шоу с “европейскими хищниками” на арене, вовлекая в этот цирк и нас. Один раунд, второй, третий… Никаких уступок для России! Ситуация та же: никто не дает гарантии безопасности РФ. Еще раз: нас втягивают в это шоу, чтобы потом “бросить” на переговоры с Зеленским, а дальше… Разбирайтесь, как хотите. В итоге благодаря России они легитимизируют Зеленского, а заодно и политику ЕС. В случае, если эти переговоры окажутся безрезультатными, они объявят, что сделали все для достижения мира, так как инициатива исходила от них, и предстанут белыми и пушистыми», — рассказал политолог Суздальцев, отвечая на вопрос о том, чего хотят добиться США и политики Европы от переговоров Путина и Зеленского.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в случае, если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, сообщил 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что глава Украины пока не снял свой запрет на переговоры с Россией.