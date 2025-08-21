Политолог Суздальцев назвал главный риск для Путина на переговорах с Зеленским

«Трамп устраивает это бесконечное шоу с “европейскими хищниками” на арене, вовлекая в этот цирк и нас. Один раунд, второй, третий… Никаких уступок для России! Ситуация та же: никто не дает гарантии безопасности РФ. Еще раз: нас втягивают в это шоу, чтобы потом “бросить” на переговоры с Зеленским, а дальше… Разбирайтесь, как хотите. В итоге благодаря России они легитимизируют Зеленского, а заодно и политику ЕС. В случае, если эти переговоры окажутся безрезультатными, они объявят, что сделали все для достижения мира, так как инициатива исходила от них, и предстанут белыми и пушистыми», — рассказал политолог Суздальцев, отвечая на вопрос о том, чего хотят добиться США и политики Европы от переговоров Путина и Зеленского.