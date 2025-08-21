МИД РФ: Россия вышла из процесса ООН по задержанию кораблей Украины в Черном море

В этот же день стало известно, что итальянские правоохранители по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Подозреваемый Сергей К. был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года.