МИД РФ: Россия вышла из процесса ООН по задержанию кораблей Украины в Черном море

Россия вышла из процесса Организации Объединенных Наций (ООН), связанного с задержанием украинских кораблей в Черном море в 2018 году. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
— Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала, — говорится в публикации.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России, войдя в временно закрытую акваторию территориального моря и направляясь из Черного моря к Керченскому проливу. Судна осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям. В итоге их задержали. Президент России Владимир Путин охарактеризовал этот инцидент как провокацию.
В этот же день стало известно, что итальянские правоохранители по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Подозреваемый Сергей К. был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года.