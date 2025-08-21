Россия вышла из процесса ООН по задержанию украинских кораблей в 2018 году

Отмечается, что причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала.
В ведомстве подчеркнули, что любое решение «арбитров» не имеет юридической силы и не будет признано Российской Федерацией.
В ноябре 2018 года украинские военные корабли пересекли российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря и двигаясь к Керченскому проливу. Судна маневрировали опасно и не подчинялись законным требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны. Президент Владимир Путин назвал действия Украины провокацией.
7 сентября 2019 года нарушителей границы вернули Украине в рамках соглашения об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября того же года Россия также передала Украине корабли.
В 2019 году Киев обратился в Международный арбитраж в Гааге с требованием признать действия России нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона в ответ выдвинула юрисдикционные возражения.
В среду, 20 августа, также сообщалось, что ВСУ попытались провести операцию десантными катерами в направлении Крыма.