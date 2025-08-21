Россия вышла из процесса ООН по задержанию украинских кораблей в 2018 году

В ноябре 2018 года украинские военные корабли пересекли российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря и двигаясь к Керченскому проливу. Судна маневрировали опасно и не подчинялись законным требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны. Президент Владимир Путин назвал действия Украины провокацией.