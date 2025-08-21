Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия вышла из процесса ООН по задержанию украинских кораблей в 2018 году

Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства.

Источник: Аргументы и факты

Россия объявила о выходе из арбитражного процесса ООН по делу о задержании украинских кораблей в Черном море в 2018 году, сообщили в МИД.

Отмечается, что причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала.

В ведомстве подчеркнули, что любое решение «арбитров» не имеет юридической силы и не будет признано Российской Федерацией.

В ноябре 2018 года украинские военные корабли пересекли российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря и двигаясь к Керченскому проливу. Судна маневрировали опасно и не подчинялись законным требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны. Президент Владимир Путин назвал действия Украины провокацией.

7 сентября 2019 года нарушителей границы вернули Украине в рамках соглашения об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября того же года Россия также передала Украине корабли.

В 2019 году Киев обратился в Международный арбитраж в Гааге с требованием признать действия России нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона в ответ выдвинула юрисдикционные возражения.

В среду, 20 августа, также сообщалось, что ВСУ попытались провести операцию десантными катерами в направлении Крыма.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше