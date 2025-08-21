Ричмонд
Украинец, подозреваемый в подрыве Северных потоков, ранее работал в СБУ

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

Издание уточняет, что задержанный является капитаном Вооружённых сил Украины в отставке. По его сведениям, мужчина не только работал в СБУ, но и служил в подразделении, которое было задействовано в противовоздушной обороне.

Напомним, 26 сентября 2022 года были взорваны «Северные потоки». Россия не была допущена к расследованию. Германия считает виновным «украинского дайвера». Президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии спецслужбы США, отметив, что в ЕС знают правду, но предпочитают её игнорировать. Сегодня стало известно, что обвиняемого в подрыве Северных потоков украинца задержали во время отдыха в Италии.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
