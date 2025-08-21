21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдавская оппозиционная партия «Великая Молдова», которую возглавляет бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ, обвинила правительство страны в получении миллиардных кредитов от международных партнеров без принесения реальной пользы населению. Об этом сообщает РИА Новостии со ссылкой заявление партии.
«Правительство взяло кредиты на миллиарды евро от международных партнеров, не принося реальной пользы населению. Полученные средства служат для выполнения требований международных организаций… не для улучшения качества жизни граждан», — отмечается в заявлении.
В партии указывают на то, что реформы, навязываемые внешними партнерами, в том числе ЕС, «фактически направлены на подчинение молдавской экономики». В качестве примера приводится курс на энергетическую независимость, который спровоцировал удорожание тарифов для населения через отказ от более дешевых восточных ресурсов в пользу европейских корпораций.
«Предлагаем организовать общенациональный референдум, чтобы позволить народу решить, какие финансовые обязательства являются справедливыми, а какие должны быть отменены», — заключили в «Великой Молдове».-0-