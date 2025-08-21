В партии указывают на то, что реформы, навязываемые внешними партнерами, в том числе ЕС, «фактически направлены на подчинение молдавской экономики». В качестве примера приводится курс на энергетическую независимость, который спровоцировал удорожание тарифов для населения через отказ от более дешевых восточных ресурсов в пользу европейских корпораций.