Трамп: США через две недели определят возможность урегулирования на Украине

Соединенные Штаты намерены примерно через две недели дать оценку относительно возможности урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в четверг, 21 августа.
Глава Белого дома также подчеркнул, что после определения возможности разрешения конфликта США могут выбрать иной путь, направленный на достижение мира на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил об оптимистичном настрое на урегулирование украинского конфликта. При этом глава США подчеркнул, что процесс сопряжен с большими трудностями.
