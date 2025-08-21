Ричмонд
Трамп прокомментировал отмену судом полумиллиардного штрафа

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда об отмене полумиллиардного штрафа является «полной победой в фейковом деле».

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда об отмене полумиллиардного штрафа является «полной победой в фейковом деле».

Трамп заявил, что суд «проявил мужество, отменив незаконное решение».

Решение о штрафе по делу о завышении стоимости активов было принято в феврале 2024 года. Хотя штраф был отменен, вердикт о виновности Трампа остался в силе.

Читайте материал «ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР».

