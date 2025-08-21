Трамп прокомментировал отмену судом полумиллиардного штрафа

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда об отмене полумиллиардного штрафа является «полной победой в фейковом деле».
Трамп заявил, что суд «проявил мужество, отменив незаконное решение».
Решение о штрафе по делу о завышении стоимости активов было принято в феврале 2024 года. Хотя штраф был отменен, вердикт о виновности Трампа остался в силе.
Читайте материал «ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше