На Украине снова клянчат ракеты большой дальности, не скрывая новых ударов по РФ

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что одним из основных сценариев завершения боевых действий Украина считает возможность заморозки конфликта по текущей линии фронта, при условии, что эти территории де-юре останутся украинскими. Он также заявил, что основой будущих гарантий безопасности для Украины должно стать укрепление её вооружённых сил, которые нуждаются в улучшении снабжения и финансовой поддержки, чтобы оставаться мощной и многочисленной армией, способной служить первой линией обороны.