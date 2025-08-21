Россия вышла из процесса по инциденту с задержанием украинских кораблей

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала. В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса, и никакое решение таких “арбитров” не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией», — заявили в МИД РФ.