Россия вышла из процесса по инциденту с задержанием украинских кораблей

Россия официально вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, связанному с задержанием в Черном море трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения и нелегитимный состав арбитражного трибунала. Об этом сообщили в МИД РФ.

Россия официально вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, связанному с задержанием в Черном море трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения и нелегитимный состав арбитражного трибунала. Об этом сообщили в МИД РФ.

«21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала. В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса, и никакое решение таких “арбитров” не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией», — заявили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что Москва ранее добросовестно участвовала в разбирательстве, предоставив обширную доказательственную базу. Однако назначение новых арбитров без участия России и явная предвзятость членов трибунала сделали продолжение процесса невозможным.

Россия участвовала в арбитраже, оспаривая нарушения Конвенции ООН по морскому праву и юрисдикцию трибунала. В 2024 году удалось добиться отвода двух арбитров, но оставшиеся члены трибунала назначили новых арбитров без согласия России, что и стало причиной выхода страны из процесса.

Ранее телеканал RT сообщал, что в ноябре 2018 года три украинских военных корабля пытались незаконно пересечь границу РФ через Керченский пролив. При задержании погранслужба ФСБ применила силу, были задержаны 22 моряка и два сотрудника СБУ, которые сознательно нарушили установленный порядок прохода.

