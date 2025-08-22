В Пермском крае изменят границы двух округов

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании в двух чтениях одобрили изменение границ Чернушинского и Уинского муниципальных округов Пермского края.
Изменение затронуло поселок Ленинский, который находится в границах двух округов. Депутаты предложили включить часть автомобильной дороги от села Калиновка Чернушинского округа до поселка Ленинский в состав Чернушинского муниципального округа.
«Решения по изменению границ предварительно одобрены представительными органами Чернушинского и Уинского муниципального округов», — сообщила пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.
Краевой парламент также принял законопроект, который исключил две опустевшие деревни из административного учета Косинского муниципального округа.