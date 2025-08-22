Ричмонд
В Пермском крае изменят границы двух округов

Изменения затронут Чернушинский и Уинский муниципальные округа.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании в двух чтениях одобрили изменение границ Чернушинского и Уинского муниципальных округов Пермского края.

Изменение затронуло поселок Ленинский, который находится в границах двух округов. Депутаты предложили включить часть автомобильной дороги от села Калиновка Чернушинского округа до поселка Ленинский в состав Чернушинского муниципального округа.

«Решения по изменению границ предварительно одобрены представительными органами Чернушинского и Уинского муниципального округов», — сообщила пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.

Краевой парламент также принял законопроект, который исключил две опустевшие деревни из административного учета Косинского муниципального округа.