Стало известно о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины

Агентство Reuters сообщает о завершении работы глав военных ведомств США и Евросоюза над вариантами обеспечения гарантий безопасности для Украины.
«Эти варианты будут представлены советникам по нацбезопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий», — цитирует издание документ.
Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Во время встречи Трамп отметил, что не стал бы сравнивать будущие гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО.
СМИ писали, что гарантии безопасности США и Европы для Украины, вероятно, будут основаны на работе «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.
