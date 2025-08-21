Ричмонд
Трамп оценил, когда станет ясной возможность мира на Украине

Возможность урегулирования на Украине станет ясна через две недели, прогнозирует президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Я бы сказал, что через две недели мы узнаем это так или иначе. После этого, возможно, нам придется изменить тактику», — сказал он в разговоре с радиоведущим Тоддом Старнсом.

18 августа, на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп также давал на понимание возможности урегулирования «неделю или две».

Следующий вероятный шаг в процессе урегулирования — это встреча президента Владимира Путина и Зеленского. Трамп отмечал, что «будет лучше, если они встретятся» без него, а он хочет «посмотреть, что произойдет». При этом он подчеркнул, что у двух политиков «очень плохие» отношения.

