Трамп оценил, когда станет ясной возможность мира на Украине

«Я бы сказал, что через две недели мы узнаем это так или иначе. После этого, возможно, нам придется изменить тактику», — сказал он в разговоре с радиоведущим Тоддом Старнсом.
18 августа, на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп также давал на понимание возможности урегулирования «неделю или две».
Следующий вероятный шаг в процессе урегулирования — это встреча президента Владимира Путина и Зеленского. Трамп отмечал, что «будет лучше, если они встретятся» без него, а он хочет «посмотреть, что произойдет». При этом он подчеркнул, что у двух политиков «очень плохие» отношения.
