Трамп оценил, когда станет ясной возможность мира на Украине

Следующий вероятный шаг в процессе урегулирования — это встреча президента Владимира Путина и Зеленского. Трамп отмечал, что «будет лучше, если они встретятся» без него, а он хочет «посмотреть, что произойдет». При этом он подчеркнул, что у двух политиков «очень плохие» отношения.