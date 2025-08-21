«Придется применить другой подход»: Трамп опять поставил дедлайн по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут изменить свой подход к России и конфликту на Украине примерно через две недели, если станет ясно, что мирное урегулирование невозможно. Такое заявление прозвучало в его интервью для радиошоу Тодда Старнса (The Todd Starnes Show).
Отвечая на прямой вопрос ведущего, будет ли мир на Украине, Трамп установил четкий временной ориентир для текущих дипломатических усилий.
«Я дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать, так или иначе. После этого нам, возможно, придется применить другой подход», — сказал Трамп.
Президент США не стал уточнять, что именно может означать «другой подход». Однако ранее в различных интервью он не исключал возможности усиления санкционного давления на Россию, если дипломатические усилия по организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского провалятся.
Это заявление было сделано на фоне интенсивных переговоров и консультаций, последовавших за саммитами Трампа с лидерами России и Украины. Установление двухнедельного срока может рассматриваться как способ оказать давление на стороны и ускорить переговорный процесс.
