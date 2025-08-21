Трамп сравнил снимок со встречи с Путиным на Аляске с фото Никсона и Хрущёва

Второй кадр является архивным и показывает встречу вице-президента США Ричарда Никсона с первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым в Москве в 1959 году.
Примечательно, что Трамп не сопроводил фотографии какими-либо комментариями или пояснениями. Позднее эти же изображения без каких-либо изменений появились на официальной странице Белого дома в социальной сети Х.
Ранее Life.ru писал, что после саммита в Вашингтоне 18 августа Трамп объявил о подготовке встречи Путина и Зеленского. Позже он подтвердил, что работа над этим активно ведётся. Белоруссия и Венгрия готовы провести саммит, а Швейцария гарантировала иммунитет российскому лидеру, несмотря на обязательства перед МУС.