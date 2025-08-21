Reuters: Запад изучает возможность размещения в Украине сил Европы под управлением США

По данным источника агентства, одним из вариантов действий со стороны Запада может стать «отправка в Украину европейских войск» и постановка их «под управление и контроль США». Reuters указывает, что возможная поддержка со стороны США европейских сил в воздухе могла бы включать поставки дополнительных сил ПВО Украине и создание бесполетной зоны за счет американских истребителей.