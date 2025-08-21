Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Запад изучает возможность размещения в Украине сил Европы под управлением США

По данным источника агентства, одним из вариантов действий со стороны Запада может стать «отправка в Украину европейских войск» и постановка их «под управление и контроль США».

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад рассматривает вариант размещения в Украине европейских сил под американским управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным источника агентства, одним из вариантов действий со стороны Запада может стать «отправка в Украину европейских войск» и постановка их «под управление и контроль США». Reuters указывает, что возможная поддержка со стороны США европейских сил в воздухе могла бы включать поставки дополнительных сил ПВО Украине и создание бесполетной зоны за счет американских истребителей.

Ранее в совместном заявлении США и стран Европы, распространенном пресс-службой Комитета начальников штабов ВС США, говорилось о выработке военных вариантов действий, призванных, по утверждению Запада, содействовать переговорам по урегулированию конфликта в Украине; конкретные меры в документе не уточнялись.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News ранее заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО, при этом допустив возможность помощи со стороны США Европе, в подробности он не вдавался.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что размещение иностранных войск на территории Украины для Москвы неприемлемо. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше