Reuters: Запад изучает возможность размещения в Украине сил Европы под управлением США

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад рассматривает вариант размещения в Украине европейских сил под американским управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным источника агентства, одним из вариантов действий со стороны Запада может стать «отправка в Украину европейских войск» и постановка их «под управление и контроль США». Reuters указывает, что возможная поддержка со стороны США европейских сил в воздухе могла бы включать поставки дополнительных сил ПВО Украине и создание бесполетной зоны за счет американских истребителей.
Ранее в совместном заявлении США и стран Европы, распространенном пресс-службой Комитета начальников штабов ВС США, говорилось о выработке военных вариантов действий, призванных, по утверждению Запада, содействовать переговорам по урегулированию конфликта в Украине; конкретные меры в документе не уточнялись.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News ранее заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО, при этом допустив возможность помощи со стороны США Европе, в подробности он не вдавался.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что размещение иностранных войск на территории Украины для Москвы неприемлемо. -0-