Трамп сказал, что решил принять участие в патрулировании улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил в патрулировании улиц Вашингтона вместе с полицией и военнослужащими.
Трамп в интервью радиоведущему Тодду Старнсу сказал, что американские силовики «проделали фантастическую работу».
Трамп 9 августа заявил, что Вашингтон является одним из опаснейших городов планеты из-за уличной преступности и пообещал положить конец преступлениям, сделав Вашингтон «одним из самых безопасных».
