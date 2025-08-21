Ричмонд
Трамп сказал, что решил принять участие в патрулировании улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил в патрулировании улиц Вашингтона вместе с полицией и военнослужащими.

Трамп в интервью радиоведущему Тодду Старнсу сказал, что американские силовики «проделали фантастическую работу».

Трамп 9 августа заявил, что Вашингтон является одним из опаснейших городов планеты из-за уличной преступности и пообещал положить конец преступлениям, сделав Вашингтон «одним из самых безопасных».

