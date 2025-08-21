Вэнс предложил Украине два «плохих» варианта гарантий безопасности

Во время переговоров в Белом доме с участием лидеров ЕС, США и Украины вице-президент Джей Ди Вэнс представил два возможных механизма гарантий безопасности для Украины. Оба варианта вызвали негативную реакцию собравшихся, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.
По информации издания, первый вариант предусматривал гарантии по образцу пятой статьи устава НАТО, то есть коллективную помощь партнёров в случае нападения. Источник отметил, что после этого предложения «настроение в зале заметно ухудшилось».
Вторым вариантом стало предложение увеличить численность украинской армии до 350−400 тысяч человек. При этом, как уточнил Вэнс, США не планируют финансировать ВСУ напрямую, а готовы лишь поставлять вооружение через европейские страны. Такой подход вызвал недовольство из-за ожидаемых колоссальных расходов.
