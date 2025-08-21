Вэнс предложил Украине два «плохих» варианта гарантий безопасности

Во время переговоров в Белом доме с участием лидеров ЕС, США и Украины вице-президент Джей Ди Вэнс представил два возможных механизма гарантий безопасности для Украины. Оба варианта вызвали негативную реакцию собравшихся, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.