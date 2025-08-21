Трамп лично отправится патрулировать улицы Вашингтона: президента США будет сопровождать полиция

Президент США Дональд Трамп объявил, что этой ночью лично присоединится к патрулированию улиц Вашингтона вместе с полицией и военными. Своими планами глава Белого дома поделился в четверг, 21 августа в беседе с радиоведущим Тоддом Старнсом.
«Сегодня вечером я собираюсь выйти, думаю, вместе с полицией и, конечно, с военными. Мы займемся делом. Национальная гвардия — молодцы, они проделали отличную работу», — рассказал американский лидер.
Ранее Дональд Трамп анонсировал меры по борьбе с преступностью в США. В частности, он подписал указ о переводе вашингтонской полиции под прямое управление федеральных властей. Кроме того, он подчеркнул, что столица Соединенных Штатов сейчас находится в кризисной ситуации, но пообещал быстро исправить положение.