Трамп лично отправится патрулировать улицы Вашингтона: президента США будет сопровождать полиция

Трамп заявил, что собирается патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил, что этой ночью лично присоединится к патрулированию улиц Вашингтона вместе с полицией и военными. Своими планами глава Белого дома поделился в четверг, 21 августа в беседе с радиоведущим Тоддом Старнсом.

«Сегодня вечером я собираюсь выйти, думаю, вместе с полицией и, конечно, с военными. Мы займемся делом. Национальная гвардия — молодцы, они проделали отличную работу», — рассказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп анонсировал меры по борьбе с преступностью в США. В частности, он подписал указ о переводе вашингтонской полиции под прямое управление федеральных властей. Кроме того, он подчеркнул, что столица Соединенных Штатов сейчас находится в кризисной ситуации, но пообещал быстро исправить положение.

