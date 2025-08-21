Трамп лично отправится патрулировать улицы Вашингтона: президента США будет сопровождать полиция

Ранее Дональд Трамп анонсировал меры по борьбе с преступностью в США. В частности, он подписал указ о переводе вашингтонской полиции под прямое управление федеральных властей. Кроме того, он подчеркнул, что столица Соединенных Штатов сейчас находится в кризисной ситуации, но пообещал быстро исправить положение.