Трамп планирует принять участие в патрулировании улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается принять участие в патрулировании улиц Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я хочу сегодня вечером выйти, думаю, вместе с сотрудниками полиции и, конечно же, с военными. Так что мы займемся делом. Нацгвардия — молодцы. Они выполнили фантастическую работу», — цитирует агентство комментарий Трампа радиоведущему Тодду Старнсу.
Ранее ABC сообщало, что полицейские в Вашингтоне арестовали 43 человека за ночь. До этого Дональд Трамп направил в город нацгвардию США для восстановления правопорядка.
Кроме того, президент заявил, что планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона. Мэр города Мюриэль Боузер заявила, что решение Трампа направить в город национальную гвардию является беспрецедентным, она подчеркнула, что будет с этим бороться.