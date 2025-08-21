Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп планирует принять участие в патрулировании улиц Вашингтона

Президент США заявил, что займется делом вместе с полицией и военными.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается принять участие в патрулировании улиц Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу сегодня вечером выйти, думаю, вместе с сотрудниками полиции и, конечно же, с военными. Так что мы займемся делом. Нацгвардия — молодцы. Они выполнили фантастическую работу», — цитирует агентство комментарий Трампа радиоведущему Тодду Старнсу.

Ранее ABC сообщало, что полицейские в Вашингтоне арестовали 43 человека за ночь. До этого Дональд Трамп направил в город нацгвардию США для восстановления правопорядка.

Кроме того, президент заявил, что планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона. Мэр города Мюриэль Боузер заявила, что решение Трампа направить в город национальную гвардию является беспрецедентным, она подчеркнула, что будет с этим бороться.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше