«Любит напрягать»: в Киеве раскрыли, что Трамп может навязать России

Украинский политолог Юрий Дудкин высказал мнение в эфире Youtube-канала публициста Александра Лазарева, что президент США Дональд Трамп делает грозные заявления в адрес России, Китая, Индии и других держав, но на самом деле навязать им свою волю и свое видение он не может.
«На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать», — сказал политолог. Он отметил, что тоже самое можно сказать и о таких странах, как Китай и КНДР. Эксперт уточнил, что имеют ввиду государства, которые дорожат своим суверенитетом.
Оценивая намеки и грозные заявления, которые делает Трамп, политолог, объяснил, что американский лидер «любит всех напрягать». Например, указал Дудкин, Трамп грозится, что заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, но на самом деле ему это не под силу.
Напомним, что ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что может изменить свой подход к урегулированию ситуации на Украине, если через две недели не произойдет подвижек. Американская администрация настаивает, что бы Владимир Путин и Владимир Зеленский провели встречу и договорились об основных параметрах урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня объяснил, что встреча Владимира Путина с господином Зеленским может состояться, если «все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации».
Читайте материалы: «В США заявили о почти “разорванных” переговорах из-за требований Лаврова».
«“Придется применить другой подход”: Трамп опять поставил дедлайн по Украине».