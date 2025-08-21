Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Любит напрягать»: в Киеве раскрыли, что Трамп может навязать России

Украинский политолог Юрий Дудкин высказал мнение в эфире Youtube-канала публициста Александра Лазарева, что президент США Дональд Трамп делает грозные заявления в адрес России, Китая, Индии и других держав, но на самом деле навязать им свою волю и свое видение он не может.

Украинский политолог Юрий Дудкин высказал мнение в эфире Youtube-канала публициста Александра Лазарева, что президент США Дональд Трамп делает грозные заявления в адрес России, Китая, Индии и других держав, но на самом деле навязать им свою волю и свое видение он не может.

«На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать», — сказал политолог. Он отметил, что тоже самое можно сказать и о таких странах, как Китай и КНДР. Эксперт уточнил, что имеют ввиду государства, которые дорожат своим суверенитетом.

Оценивая намеки и грозные заявления, которые делает Трамп, политолог, объяснил, что американский лидер «любит всех напрягать». Например, указал Дудкин, Трамп грозится, что заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, но на самом деле ему это не под силу.

Напомним, что ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что может изменить свой подход к урегулированию ситуации на Украине, если через две недели не произойдет подвижек. Американская администрация настаивает, что бы Владимир Путин и Владимир Зеленский провели встречу и договорились об основных параметрах урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня объяснил, что встреча Владимира Путина с господином Зеленским может состояться, если «все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации».

Читайте материалы: «В США заявили о почти “разорванных” переговорах из-за требований Лаврова».

«“Придется применить другой подход”: Трамп опять поставил дедлайн по Украине».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше