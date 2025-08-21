«Любит напрягать»: в Киеве раскрыли, что Трамп может навязать России

Напомним, что ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что может изменить свой подход к урегулированию ситуации на Украине, если через две недели не произойдет подвижек. Американская администрация настаивает, что бы Владимир Путин и Владимир Зеленский провели встречу и договорились об основных параметрах урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня объяснил, что встреча Владимира Путина с господином Зеленским может состояться, если «все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации».