Трамп: ситуация с украинским урегулированием прояснится через две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели Штаты, возможно, пересмотрят подход по отношению к России и разрешению украинского конфликта.
«Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — отметил Трамп.
Таким образом, глава Белого дома отреагировал на вопрос в эфире радиоведущего Тодда Старнесса о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.
При этом, американский лидер не уточнил, в чем именно будут заключаться изменения в подходе к урегулированию украинского конфликта.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ждет «интересные времена» на Украине.
