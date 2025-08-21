Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: ситуация с украинским урегулированием прояснится через две недели

Президент США заявил, что планирует изменить подход к России.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели Штаты, возможно, пересмотрят подход по отношению к России и разрешению украинского конфликта.

«Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — отметил Трамп.

Таким образом, глава Белого дома отреагировал на вопрос в эфире радиоведущего Тодда Старнесса о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.

При этом, американский лидер не уточнил, в чем именно будут заключаться изменения в подходе к урегулированию украинского конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ждет «интересные времена» на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше